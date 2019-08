Ein filmreifer Einbruch spielte sich in der Nacht zu Mittwoch gegen 3 Uhr morgens im Teerofener Weg in Nassenheide ab. Drei bislang unbekannte Männer waren in ein hochwertiges Fahrzeug eingebrochen, der Fahrzeugbesitzer vertrieb die Täter mit zwei Schüssen aus der Schreckschusspistole.