Oranienburg

An einer Bushaltestelle in der Oranienburger Straße der Nationen wurde am Montagnachmittag (26. August) gegen 14.50 Uhr eine dort wartende Frau verletzt. Ein Linienbus war an die Haltestelle gefahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Außenspiegel und der 52-Jährigen. Die Frau verletzte sich und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Von MAZonline