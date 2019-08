Hohen Neuendorf

In einem Waldgebiet nahe der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf brannten am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr etwa fünf Quadratmeter Waldboden, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Wie die Polizei mitteilte hatten offenbar Jugendliche gekokelt und damit das Feuer verursacht. Der entstandene Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline