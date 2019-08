Oranienburg

Durch zwei bisher unbekannte Jugendliche wurde am Donnerstagnachmittag (22. August) gegen 15 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Berliner Straße in Oranienburg Bargeld aus einem Hochdruckreiniger entwendet. Weiterhin versuchten die Täter, an Geld aus einem Staubsaugerautomaten zu gelangen. Dies misslang aber, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline