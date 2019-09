Mühlenbeck

Am Montagnachmittag (24. September) gegen 14.50 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in der Liebenwalder Straße in Mühlenbeck zwischen insgesamt drei Männern.

Ein 19-jähriger Paketbote aus Berlin hatte sein Fahrzeug auf dem Gehweg in der Liebenwalder Straße abgestellt. Daraufhin wurde er von einem 49-jährigen Anwohner rassistisch beschimpft, worauf sich beide Männer gegenseitig beleidigten. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, an der sich auch ein 68-jähriger Besucher des Anwohners beteiligte. Dieser bedrohte nach dem Eintreffen der Polizei auch noch einen Beamten. Die Auseinandersetzung blieb ohne Verletzte. Die Polizeibeamten fertigten diverse Anzeigen gegen alle Beteiligten.

