Liebenwalde

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagabend (19. September) gegen 21.20 Uhr in der Liebenwalder Hammerallee einen 47-jährigen Oberhaveler, der offenbar alkoholisiert mit einem Pkw Mercedes gefahren war. Ein erster Atemalkoholtest vor Ort ergab 1,46 Promille. Im Streifenwagen wurde der 47-Jährige zu Blutprobenentnahme in die Polizeiinspektion gebracht. Dabei versuchte er einen Polizeibeamten zu schlagen. Der Schlag konnte abgewehrt werden, der Mann wurde gefesselt. Nach der Blutprobenentnahme verblieb der 47-Jährige zunächst im Polizeigewahrsam. Eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und eine wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurden aufgenommen. Nach seiner Ausnüchterung wurde der Mann wieder entlassen.

Von MAZonline