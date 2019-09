Oranienburg

Wie die Polizei mitteilte erschienen am Freitagvormittag (20. September) zwei Mitbürger aus Gransee bei der Zulassungsstelle in der Oranienburger Adolf-Dechert-Straße, um dort neue Fahrzeugpapiere zu beantragen. Sie gaben an, diese verloren zu haben und unterzeichneten eine Verlustmeldung. Eine Überprüfung seitens der Mitarbeiter des Landkreises ergab indes einen anderen Sachverhalt. Es stellte sich heraus, dass die Papiere durch das Land Berlin eingezogen wurden. Gegen beide Personen wurde daraufhin eine Anzeige wegen falscher Versicherung an Eides statt aufgenommen.

Von MAZonline