Oranienburg

Am späten Sonntagabend (25. August) gegen 22.30 Uhr wurden Polizeibeamte während ihrer Streifentätigkeit in Oranienburg auf einen brennenden Mülleimer bei einem Lebensmittelmarkt in der Berliner Straße aufmerksam. Durch sofortige Löscharbeiten der Beamten konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. An der Fassade des Gebäudes entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von etwa 100 Euro. Ursache des Brandes war laut Polizei vermutlich eine nicht ausgedrückte Zigarette.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline