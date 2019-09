Oberhavel

Ein Rettungswagen befuhr am Samstagabend (30. August) gegen 20.30 Uhr die A 24 in Richtung A 10 und bemerkte vor sich einen Pkw Suzuki, der Schlangenlinien fuhr und beinahe Unfälle verursacht hätte. Den Mitarbeitern des Rettungsdienstes gelang es das Fahrzeug auf der A 10 zu stoppen, in einem abgesperrten Bereich der Baustelle zu parken und die Fahrerin zu sichern. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten vor Ort einen vorläufigen Alkoholwert von 2,46 Promille bei der Fahrzeugführerin fest. Der Führerschein der 27-Jährigen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die Frau wurde nach Beendigung der Maßnahmen entlassen.

