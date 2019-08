Oranienburg

Im Zeitraum von Sonntagabend (25. August), 22.30 Uhr bis Montagmorgen (26. August), 7.30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Oranienburger Imbiss in der Bernauer Straße ein. Im Innenraum warfen die Täter nach Polizeiangaben ein Spülbecken um, wodurch es in der Folge zu einem Wasserschaden im Imbiss kam. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline