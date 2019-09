Schmachtenhagen

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Montagnachmittag (24. September) gegen 17.15 Uhr auf der B273 zwischen Schmachtenhagen und Oranienburg. Eine 53-jährige Fahrzeugführerin bekam während der Fahrt gesundheitliche Probleme, in deren Folge sie in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Pkw Opel Corsa einer 31-Jährigen kollidierte. Nach dem Zusammenstoß kam der Pkw der 53-Jährigen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin des Pkw Opel Corsa wurde ambulant im Rettungswagen behandelt, die 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Wie die Polizei mitteilte musste die B273 im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen halbseitig gesperrt werden, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 15.000 Euro.

Von MAZonline