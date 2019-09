Beelitz

Am Samstagvormittag ereignete sich auf dem Fahrradweg der B 246 in Richtung Bundesstraße 2 ein schwerer Unfall. Ein 36-jähriger Rennradfahrer eines Rennrades stürzte schwer, der Grund war ein technischer Defekt am Vorderrad. Der Fahrradfahrer wurde notfallmedizinisch betreut und mit schweren Verletzungen durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer trug einen Helm.

Von MAZonline