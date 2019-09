Schwante

Vermutlich schon in der Nacht von Sonnabend (21. September) zu Sonntag entwendeten bisher unbekannte Täter drei Koikarpfen aus einem Teich in Schwante. Die 65-jährige Besitzerin erstatte am Montagnachmittag Strafanzeige bei dem zuständigen Revierpolizisten . Die Kois sind etwa 18 Jahre alt und 35-40 Zentimeter groß. Der Wert der Tiere wird mit etwa 12.000 Euro angegeben.

Von MAZonline