Meseberg

Am Sonnabendabend wollte gegen 23.30 Uhr ein 18-jähriger Renault-Fahrer in der Meseberger Dorfstraße in Meseberg einem Reh ausweichen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrer, welcher unverletzt blieb, 0,86 Promille, sodass eine Blutentnahme im Krankenhaus Gransee durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde. Zudem wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Das Fahrzeug blieb nicht mehr fahrbereit.

Birkenwerder : Entwendeten PKW aufgefunden

Bisher unbekannte Täter entwendeten am Freitag in der Zeit von 6 bis 7.15 Uhr einen Citroen Berlingo im Stolper Weg in Birkenwerder. Der Halter stellte seinen PKW nach dem Diebstahl in unmittelbarer Umgebung im Kiefernweg mit leeren Tank, geöffneter Motorhaube und abgeklemmter Batterie fest. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Durch Beamte der Kriminaltechnik konnten Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Velten : Kennzeichen von Honda geklaut

Bisher unbekannte Täter stahlen am Sonntagmorgen in der Zeit von von einem in der Hedwig-Koch-Becker-Straße in Velten abgestellten Honda CR-V die beiden Kennzeichentafeln OHV-FB 87 aus den Halterungen. Es wurde eine Anzeige wegen Kennzeichendiebstahl aufgenommen und zugleich die Kennzeichen in Fahndung gesetzt.

