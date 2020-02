Polizeiüberblick: Betrunkene fährt Schlangenlinien – sie hat 1,13 Promille intus

Oranienburg

In den Samstagabendstunden fuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin eines VW Golf im Stadtgebiet Oranienburg in Schlangenlinien. Des Weiteren kam sie aufgrund ihrer Fahrweise mehrmals in den Gegenverkehr, so dass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. In Germendorf konnte das Fahrzeug durch die Polizei gestoppt und die Ursache der Fahrweise ermittelt werden. Die Dame war augenscheinlich erheblich alkoholisiert, was ein Atemalkoholtest mit 1,13 Promille bestätigte. Zudem stand die Dame unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen sie wurde nunmehr ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Oranienburg : Autofahrer übersieht Fußgängerin

Ein 52-jähriger Fahrzeugführer eines Peugeot übersah in den frühen Samstagabendstunden beim Abbiegevorgang im Kreuzungsbereich Walther-Bothe-Straße/ Berliner Straße in Oranienburg eine 47-jährige Fußgängerin, welche bei grüner Ampelschaltung die Straße querte. Bei der Kollision verletzte sich die Fußgängerin am Bein derart, dass sie im Krankenhaus Hennigsdorf stationär aufgenommen wurde. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Hennigsdorf : Motorrad aus Parkhaus gestohlen

Ein abgemeldetes Motorrad der Marke Ducati, welches durch den Eigentümer in einem Parkhaus in Hennigsdorf abgestellt war, wurde durch unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochnacht bis Freitagmorgen entwendet. Hierbei war das Motorrad mit 2 weiteren Krädern und einem Schloss verbunden. Die beiden anderen Kräder wurden von den Tätern verschont. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

A10: Auto rast in Verkehrsteiler

Am Freitag um 16.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mazda-Fahrer im Arbeitsstellenbereich der A10 zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder infolge unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem aufgestellten Verkehrsteiler. Das Fahrzeug blieb weiterhin fahrbereit. Der Schaden wird mit 5000 Euro beziffert.

A 111: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Nach einem Fehler beim Fahrstreifenwechsel auf der A 111 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Stolpe und Hennigsdorf/Velten kam es am Sonnabend um 1.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall: Ein 30-jähriger Audi-Fahrer hatte abrupt einen Fahrstreifenwechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen durchgeführt und hierbei den auf dem linken Fahrstreifen fahrenden VW übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider weiterhin fahrbereiten Fahrzeuge. Die Schadenhöhe beträgt 5000 Euro.

Von MAZonline