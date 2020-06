Hennigsdorf

Am Donnerstagmittag packte ein 46-Jähriger aus Moldawien im Supermarkt ein Bügeleisen sowie mehrere Lebensmittel in seine Sporttasche. Offenbar ohne die Absicht zu bezahlen, verließ er den Supermarkt und wurde durch einen Ladendetektiv gestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, und es wurde mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache gehalten. Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde der 46-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen.

Oranienburg : Ohne Haftpflicht unterwegs

Im Rahmen der Streife fiel Beamten der Polizeiinspektion Oberhavel am Donnerstagmittag in der Oranienburger Beethovenstraße ein VW auf. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die 32-jährige Fahrerin aus Rumänien keine Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug vorweisen konnte. Dementsprechend wurde die Zulassungsplakette entfernt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die 32-Jährige wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Pflichtversicherung aufgenommen.

Oranienburg : In der Schraube verfangen

Zwischenfall in der Lehnitzschleuse in Oranienburg. Am Donnerstagnachmittag befand sich ein Gütermotorschiff in der Schleuse und wurde zu Berg geschleust in Richtung Malz. Bei der Ausfahrt aus dem Schleusenbereich stellte der Schiffsführer fest, dass sich etwas in der Schraube verfangen hatte. Nachdem das Schiff im Klinkerhafen angelegt hatte, wurde durch die Schiffsbesatzung aus dem Wellentunnel ein sogenannter BigBag gezogen. Dieser dient normalerweise zur Lagerung von Steinen und Schüttgut. Wie der BigBag ins Wasser gelangen konnte, wird im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft.

Hohen Neuendorf : Aufgefahren

Unfall in Hohen Neuendorf: Am Donnerstagabend war ein 32-Jähriger aus Oberhavel mit einem Lkw Peugeot in der Karl-Marx-Straße unterwegs und bemerkte offenbar nicht, dass eine 38-jährige aus Oberhavel mit ihrem Seat verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 32-Jährige fuhr auf den Seat, auf und es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnten beide Beteiligten ihre Fahrt selbstständig fortsetzen.

Gramzow : Damwild unterwegs

Ein 43-jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern war am Donnerstagmorgen auf der B96 zwischen Gramzow und Dannenwalde unterwegs, als plötzlich Damwild die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, das Wild starb, und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Oranienburg : Beim Ausparken übersehen

Zusammenstoß auf einem Parkplatz: Am Donnerstagvormittag wollte in der Berliner Straße in Oranienburg, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, ein 64-Jähriger aus Oberhavel mit seinem VW rückwärts ausparken und übersah dabei offenbar den hinter ihm befindlichen Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.

Oberkrämer: Von Mutti abgeholt

Ein 19-Jähriger aus Oberkrämer war am Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr Beteiligter an einer Ruhestörung in der Straße Zum Uppstallpfuhl im Ortsteil Eichstädt. Gegenüber den Polizeibeamten, die bereits eine Stunde zuvor den 19-Jährigen und einen Begleiter zur Ruhe ermahnt hatten, war er sehr unkooperativ und aggressiv. Er trat einer Beamtin gegen das Bein und schüttete den Polizisten einen Becher seines Getränkes entgegen. Der junge Mann wurde daraufhin zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten bzw. Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Die Mutter des 19-Jährigen wurde informiert, die ihren Sohn von der Polizeiinspektion abholte.

Oranienburg : Mit dem Fahrrad gestürzt

Zwischen Lehnitz und Borgsdorf stürzte gestern Abend gegen 20.55 Uhr ein 59-jähriger Radfahrer aus Oranienburg offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Der Mann verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Mühlenbecker Land: Vorfahrt genommen

Ein 46-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 9.40 Uhr die vorfahrtberechtigte Schildower Chaussee in Schönfließ. In Höhe der Einmündung zur Mühlenbecker Chaussee wollte eine 58-jährige Fahrerin eines BMW aus dem Landkreis Oberhavel auf die vorfahrtberechtigte Straße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Radfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Infolgedessen stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Schürfwunden zu. Er konnte die Fahrt vor Ort fortsetzen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Oberkrämer: Rutschender Tank

Beamten der Verkehrspolizei fiel am Freitag gegen 9.30 Uhr in der Nähe der Anschlussstelle Oberkrämer ein in Polen zugelassener Lkw auf, an dem der Dieseltank offenbar lose war und hin und her rutschte. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug und den 36-jährigen Ukrainer am Steuer. Dabei stellten sie außerdem fest, dass die Bremsanlage mangelhaft war. Das Fahrzeug wurde einem Sachverständigen vorgestellt, der die Verkehrsunsicherheit bescheinigte. Der 36-Jährige durfte seine Fahrt in Richtung Polen nicht fortsetzen und musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro bezahlen.

Oberkrämer: Brems- und Abgasanlage defekt

Als gefährlich stufte ein Gutachter gestern Vormittag die Mängel an einem in Slowenien zugelassenen Lkw ein. Beamte der Verkehrspolizei hatten das mit einer Landmaschine beladene Gespann, dass von einem 32-jährigen Slowenen geführt wurde, an der Anschlussstelle Oberkrämer kontrolliert. Dabei wurden elektronisch Mängel an der Bremsanlage und der Abgasanlage festgestellt. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt und erhoben eine Sicherheitsleistung von 500 Euro.

