Löwenberg/ Teschendorf

Am späten Samstagabend, gegen 23 Uhr, überholte ein Kleintransporter auf der B96 zwischen den Ortschaften Löwenberg und Teschendorf einen Pkw. Während des Überholvorganges kollidierte der Kleintransporter mit dem Auto, setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort. Eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde aufgenommen. Der Sachschaden liegt bei rund 100 Euro.

Hennigsdorf : Einbruch durch offenes Fenster

In den Samstagabendstunden, in der Zeit von 20 Uhr bis 21.45 Uhr, nutzten unbekannte Personen die Gelegenheit und stiegen durch ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung in der Fontanestraße in Hennigsdorf ein. In der Wohnung entwendeten sie zwei Sparbücher und eine Schmuckschatulle. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.500 Euro.

Zehdenick : Motorradunfall mit hohem Sachschaden

Freitagmittag kam ein 29-jähriger Kradfahrer durch Unaufmerksamkeit auf der Ortsverbindungsstraße Altlüdersdorf nach Zabelsdorf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einem Verkehrsschild. Leicht verletzt wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt rund 12.000 Euro.

Hennigsdorf : Fahrräder und Anhänger geklaut

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Verkaufsgelände in der Veltener Straße in Hennigsdorf und entwendeten aus einem Container acht Fahrräder. Diese waren noch in Kartons verpackt. Zudem fiel den Mitarbeitern am Montag gegen acht Uhr der Diebstahl eines Mietanhängers mit dem amtlichen Kennzeichen „D-HE 1348“ auf. Nach dem Anhänger wird nun gefahndet. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

Hohen Neuendorf : Radfahrerin übersehen

In der Schönfließer Straße im Ortsteil Bergfelde wurde am 24. Juni gegen acht Uhr eine 29-jährige Oberhavelerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie hatte mit einem Fahrrad die Kreuzung zur August-Müller-Straße passiert. Eine 54-jährige Skoda-Fahrerin aus Hohen Neuendorf hatte die Radlerin offenbar übersehen. Die junge Frau stürzte und musste mit einem Rettungswagen in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden. Es entstanden rund 600 Euro Sachschaden.

Stechlin : Radfahrer gestürzt und verletzt

Entlang der Landesstraße zwischen dem Ausbau Blau und dem Ortsteil Menz stürzte am Sonntag gegen 16.10 Uhr ein 66-jähriger Berliner mit seinem Fahrrad aus bislang ungeklärter Ursache. Dabei verletzte er sich am Kopf und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

