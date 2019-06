Hennigsdorf

Eine 83-jährige Hennigsdorferin trat am Mittwoch gegen 9.50 Uhr aus einem Haus auf den Gehweg in der Fontanestraße in Hennigsdorf. Ein dreijähriges Kind, das in Begleitung seiner Mutter mit dem Fahrrad fuhr, konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Seniorin. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich, sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hennigsdorfer Junge blieb unverletzt, er erhielt zum Trost einen Teddy von den Polizeibeamten.

Birkenwerder : An Ampel aufgeschoben

An einer roten Ampel in der Hauptstraße in Birkenwerder warteten am 19. Juni gegen 15 Uhr ein Pkw Skoda und ein BMW. Ein nachfolgender 44-jähriger Berliner übersah das Rotlicht offenbar und fuhr mit seinem Pkw Mitsubishi auf die beiden wartenden Pkw auf. Dabei wurden die 52-jährige Skoda-Fahrerin und die 35-jährige BMW-Fahrerin (beide aus Oberhavel) leicht verletzt. Die Frauen wollten selbständig einen Arzt aufsuchen. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit, der Schaden liegt bei insgesamt rund 4.500 Euro.

Löwenberger Land: Vier Brandstellen gelöscht

In einem Waldgebiet im Ortsteil Nassenheide wurden am Mittwochmorgen insgesamt vier kleinere Brandstellen festgestellt und durch die Feuerwehr gelöscht. Insgesamt waren etwa 40 Quadratmeter betroffen. Bislang ist die Brandursache unbekannt, eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Glienicke : BMW aufgebrochen

Ein in der Clara-Zetkin-Straße in Glienicke abgestellter Pkw BMW der 1er Reihe wurde in der Zeit vom 16. Juni bis 18. Juni gewaltsam geöffnet. Aus dem Fahrzeuginneren bauten die Täter die Mittelkonsole mitsamt Bordcomputer aus und entwendeten diese. Die Besitzerin meldete sich gegen 15.20 Uhr bei der Polizei. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz. Insgesamt entstanden ungefähr 3.500 Euro Sachschaden.

Hennigsdorf : Streit in Asylunterkunft

In den Abendstunden des 18. Juni kam es in der Ruppiner Chaussee in Stolpe Süd im dortigen Asylbewerberheim zwischen zwei Kamerunern im Alter von 29 und 22 Jahren, die gemeinsam ein Zimmer bewohnen, zum Streit. Dabei soll der Ältere den Jüngeren geschlagen haben. Der 22-Jährige wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Gransee : Auffahrunfall mit Lkw

Am Mittwoch ereignete sich in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Gransee ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei fuhr der Fahrzeugführer eines PKW Ford offenbar auf Grund von Unaufmerksamkeit auf einen LKW vom Typ MAN auf. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline