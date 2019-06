Gransee

In einem Kreisverkehr in der Berliner Straße in Gransee wurde am Sonntag gegen 10.30 Uhr ein 30-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Mann aus Oberhavel war mit einem Suzuki-Motorrad im Kreis unterwegs. Eine 80-jährige Frau aus Oberhavel war mit einem Pkw Renault in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei den Kradfahrer offenbar übersehen. Durch die Kollision stürzte der 30-Jährige, infolge dessen er sich verletzte und einen Arzt aufsuchen wollte. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden rund 500 Euro Sachschaden.

Hohen Neuendorf : Starkstromkabel geklaut

Von einer Baustelle in der Brückenstraße in Hohen Neuendorf im Ortsteil Bergefelde entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende geschätzt 310 Meter Starkstromkabel, was einem Wert von rund 12.000 Euro entspricht.

Hennigsdorf : Betonpumpe auf Anhänger entwendet

Eine Betonpumpe im Wert von geschätzten 60.000 Euro wurde in der Nacht zum Montag von einem Firmengelände in Stolpe-Süd entwendet. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz. Nach der Pumpe, die auf einem Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen „OHV-AP 91“ installiert ist, wird gefahndet.

Birkenwerder : Teile aus Lkw ausgebaut

Aus einem in der Straße Am Waldfriedhof in Birkenwerder abgestellten Lkw MAN entwendeten Unbekannte ein Verteilergetriebe und eine Hydraulikpumpe. Das Fahrzeug stand seit dem 13. Juni auf einem Betriebsgelände, am Sonntagnachmittag wurde der Diebstahl festgestellt. Es entstanden rund 6.000 Euro Sachschaden.

Zehdenick : Hüpfburgzubehör geklaut

Am Sonntag in der Zeit von drei Uhr bis sechs Uhr entwendeten Unbekannte aus einem Geräteschuppen des Sportplatzes am Adolf-Mann-Platz in Zehdenick eine Lüftermaschine für den Betrieb einer Hüpfburg und diverse Werbematerialien entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Velten : Scheibe beschädigt

In der Zeit von Sonnabend 12 Uhr bis Montag 7.30 Uhr wurde in der Poststraße in Velten eine Fensterscheibe an einem Firmengebäude beschädigt. Die Scheibe hatte einen etwa 25 cm langen Riss, der mutmaßlich durch das Werfen einer Flasche entstanden sein könnte. Es entstand eine Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline