Löwenberg

Obwohl sie sofort bremste, ist eine 36-jährige Nissan-Fahrerin am Montag gegen 14.50 Uhr auf der Bundesstraße 167 zwischen den Ortschaften Neulöwenberg und Löwenberg mit einem Reh zusammengestoßen, das plötzlich von rechts nach links die Fahrbahn querte. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden. Die Pkw-Fahrerin wurde durch einen Splitter an der Hand verletzt. Ein Rettungswagen wurde jedoch nicht benötigt. Nach Beendigung der Unfallaufnahme konnte die Frau die Fahrt fortsetzen.

Birkenwerder : Parteibüro mit Fäkalien beschmiert

Ein in der Hauptstraße in Birkenwerder befindliches Parteibüro ist nach bisherigen Erkenntnissen von unbekannten Tätern mit Fäkalien beschmiert worden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 03301/85 10 bei der Polizeiinspektion in Oranienburg zu melden. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.

Schildow : Schloss einer Hecktür geknackt

In der Breiten Straße in Schildow manipulierten unbekannte Täter die Hecktür eine Fiat Ducato und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Zudem drückten die Täter eine Scheibe eines Pkw Mercedes ein. In den Wagen gelangten sie jedoch nicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

Liebenberg : Krad stürzt bei Kollision und verletzt sich

Auf der Bundesstraße 167, kurz vor der Ortschaft Liebenberg, ereignete sich am Montag um 14.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger VW-Fahrer übersah offenbar beim Einbiegen auf die vorfahrtsberechtigte Oranienburger Chaussee einen 33-jährigen Krad-Fahrer. Es kam zur Kollision und der 33-Jährige stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad wurde vor Ort an Angehörige übergeben. Die Schadenshöhe beträgt etwa 7500 Euro.

Von MAZonline