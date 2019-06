Oranienburg/Oder-Havel-Kanal

Beamte der Wasserschutzpolizei kontrollierten am Mittwoch gegen 9.15 Uhr im Haveldreieck ein Segelsportboot. Der 49-jährige Bootsführer stand offenbar unter Alkoholeinfluss, ein erster Atemtest ergab einen Wer von 2,65 Promille. Daraufhin erfolgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Anzeigenaufnahme. Der Mann durfte die Fahrt nicht fortsetzen.

A 10: Beim Überholen kollidiert

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am 19. Juni gegen 17.30 Uhr auf der Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Prenzlau zwischen Mühlenbeck und Pankow. Ein 44- jähriger Fahrer eines Kleinbusses VW überholte auf der linken Fahrspur einen Großraum- und Schwertransport. Dabei schätze er offenbar den seitlichen Abstand falsch ein, so dass es zur Kollision zwischen dem rechten Außenspiegel und dem Sattelanhänger des Großraum- und Schwertransportes kam. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 1.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Bergfelde: Baustromkabel entwendet

Am 19. Juni in der Zeit von 15 Uhr bis zum 20. Juni, 7.30 Uhr, entwendeten Unbekannte etwa 300 Meter Baustromkabel von einer Baustelle in der Brückenstraße in Bergfelde. Es entstanden rund 12.000 Euro Sachschaden. Die Kriminalpolizei nahm die weiteren Ermittlungen auf.

Glienicke : Unfall mit Krad

Ein 42-jähriger Krad-Fahrer befuhr am Mittwoch um 13.10 Uhr die Karl-Liebknecht-Straße in Glienicke in Fahrtrichtung Oranienburger Chaussee. Eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr zur selben Zeit die Elsässer Straße und wollte auf die Karl-Liebknecht-Straße einbiegen. Hier missachtete diese die Vorfahrt des Krades und es kam zum Zusammenstoß, wobei der Krad-Fahrer leicht verletzt wurde. Er wurde anschließend mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus nach Berlin gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Krad wurde vor Ort gesichert. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

Hennigsdorf : Unfall mit Senior am Kreisverkehr

Gegen 13.45 Uhr befuhren am vergangenen Mittwoch ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 81-jähriger Radler (beide Deutsche) die Ruppiner Chaussee in aus Richtung Hennigsdorf in Richtung Berlin. Auf Höhe des Kreisverkehres wollte der 81-Jährige die Fahrbahn überqueren. In der Folge kam es mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw Mercedes des 56-Jährigen zur Kollision. Der Senior kam zu Fall und wurde nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.150 Euro.

Velten: Mit entgegenkommendem Lkw kollidiert

Ein 32-jähriger Oberhaveler beschleunigte am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr seinen Pkw Skoda im Bereich einer Baustelle auf der Landesstraße zwischen der Anschlussstelle zur BAB 111 und Velten. Dabei kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Lkw und kam anschließend links neben der Fahrbahn auf einem Erdhügel zum Stillstand. Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus der Uckermark wurde verletzt und musste in die Rettungsstelle gebracht werden. Der Lkw blieb fahrbereit, der Skoda musste geborgen werden. Insgesamt entstanden rund 16.000 Euro Sachschaden.

Glienicke : Fahrerairbag ausgebaut

Ein in der Rosenstraße in Glienicke abgestellter Pkw Mercedes der E-Klasse wurde von Unbekannten gewaltsam geöffnet. Der Besitzer stellte den Schaden am Abend des 19. Juni gegen 19.30 Uhr fest. Aus dem Fahrzeuginneren wurde der Fahrerairbag ausgebaut und entwendet, was einem Verlust von 2.000 Euro entspricht.

Hohen Neuendorf : Unbekannte brechen in Laden ein

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf. Mitarbeiter stellten am darauffolgenden Morgen gegen 5.15 Uhr eine beschädigte Eingangstür fest und informierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld aus einer Kasse entwendet. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz. Insgesamt entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden.

Mühlenbecker Land: Brand in Gebäudekomplex

Gegen 3.20 Uhr am Donnerstagmorgen bemerkten Anwohner Brandgeruch im Ortsteil Feldheim im Mühlenbecker Land. Aus einem Gebäudekomplex schlugen bereits Flammen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen war ein Feuer aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Heuboden in dem Gebäude ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Mittag an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

