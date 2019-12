Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel:

Bergfelde : Kindersitz aus Pkw gestohlen

In der Tatzeit von Donnerstagabend (28. November) bis Freitagmorgen wurde in der Bergfelder Florastraße ein Pkw Ford auf unbekannte Art und Weise geöffnet und aus diesem ein Kindersitz gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 170 Euro.

Birkenwerder : Peugeot Boxer entwendet

In der Nacht von Freitag (29. November) zu Sonnabend wurde durch unbekannte Täter ein weißer Peugeot Boxer mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-K 260 entwendet, welcher am Straßenrand in der Hessenstraße geparkt war. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 10.000,- Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben.

Oranienburg : Heckscheibe eingeworfen

Von Freitagnachmittag (29. November) bis Sonnabendmittag haben unbekannte Täter mit einem Stein die Heckscheibe eines Alfa Romeos eingeworfen, welcher in der Albert-Buchmann-Straße vor einem Mehrfamilienhaus parkte. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 200 Euro.

Zühlsdorf : Mit geparktem Pkw kollidiert

Sonnabendmorgen (30. November) übersah in der Basdorfer Straße der Fahrer eines Renault Master den rechts am Fahrbahnrand geparkten Pkw Dacia Logan und kollidierte mit diesem. In weiterer Folge wurde eine Straßenlaterne beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen etwa 3000 Euro.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline