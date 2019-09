Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Oberkrämer: Erheblich alkoholisiert hinter dem Lenkrad

Am Freitag (30. August) stellten Beamte gegen 20.30 Uhr wurde auf der Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer einen Pkw Suzuki fest, der die A10 in Schlangenlinien befuhr. Polizisten konnten das Fahrzeug stoppen, bei der anschließenden Atemalkoholkontrolle blies die 26-Jährige Fahrzeugführerin sich auf einen Wert von 2,46 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihr daraufhin untersagt. Zudem erfolgte eine entsprechende Blutentnahme mit einhergehender Anzeigenaufnahme, den Führerschein der Frau stellten die Beamten ebenfalls sicher.

Mühlenbeck : Von A10 abgekommen

Am frühen Sonnabendmorgen (31. August) kam gegen 1.38 Uhr eine 32-jährige Pkw Citroen-Fahrerin von der A10 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Die unter Alkoholeinwirkung stehende Fahrzeugführerin – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille – verletzte sich bei der Kollision und wurde daher zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erfolgte auch eine Blutentnahme zur rechtssicheren Feststellung des Alkoholwertes. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt, auch wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Kremmen : Kollision mit Wohnanhänger auf A24

Am Sonnabend (31. August) überholte 15.50 Uhr im Baustellenbereich auf der A24 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Fehrbellin und Kremmen ein Pkw Audi-Fahrer einen Pkw Opel, der mit einem Wohnanhänger unterwegs war. Infolge eines Fahrfehlers des 41-jährigen Audi-Fahrers beim Überholvorgang kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Wohnanhänger. Dadurch entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Schildow : Verfassungsfeindliche Symbole

Am Sonnabend (31. August) wurden in der Bahnhofstraße in Schildow an zwei Bushaltestellen zwei Graffiti mit verfassungsfeindlichem Inhalt festgestellt. Sie beinhalteten jeweils ein Hakenkreuz sowie den Schriftzug "Ihr Kreuz für OHV". Die Beseitigung der Schmiererei übernahm die Freiwillige Feuerwehr Mühlenbecker Land aus dem Ortsteil Schildow. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise auf den oder die unbekannten Täter nimmt jede Polizeidienstelle entgegen.

Oranienburg : Pkw Seat entwendet

Bislang unbekannte Täter stahlen in den Nachtstunden von Donnerstag (29. August) auf Freitag am Bötzower Platz in Oranienburg einen grauen Pkw Seat Leon mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-M 7002. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beläuft sich die durch den Diebstahl entstandene Schadenshöhe auf rund 20.000 Euro. Das Fahrzeug und die amtlichen Kennzeichen wurden in Fahndung gestellt, die Ermittlungen laufen.

Birkenwerder : Kleintransporter gestohlen

Ein nicht mehr zugelassener weißer Kleintransporter Renault Master Kastenwagen wurde im Zeitraum vom Donnerstag (29. August) bis zum Freitag vom Gelände eines Autohauses in der Hauptstraße in Birkenwerder entwendet. Die Fahndung nach dem Fahrzeug wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Velten : Jaguar XF gestohlen

In der Großen Promenade in Velten wurde in der Zeit vom Dienstag (27. August) bis Freitag (30. August) ein blauer Pkw Jaguar XF mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-VB 857 entwendet. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich die Schadenshöhe auf rund 16000 Euro. Die Fahndung nach dem Pkw wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Fürstenberg : Einbruch in Gasthaus

Mittels Schlossstechen erlangten bislang unbekannte Täter in den Nachtstunden des Sonntags (1. September) gewaltsam Zugang zu einem Gasthaus in der Ravensbrücker Dorfstraße in Fürstenberg. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus den Räumen Elektrotechnik und eine Uhr entwendet. Kriminaltechniker der Polizei sicherten Spuren, eine Anzeige wurde aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline