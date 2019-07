Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick gibt es nachfolgend:

Oranienburg : Einbruch in Lokal

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Dienstag (9. Juli) gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße Am Schlosshafen in Oranienburg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Es entstand dennoch ein Sachschade von rund 2000 Euro.

Velten : Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Ein aufmerksamer Bürger beobachtete Dienstagnacht (9. Juli) gegen 23 Uhr zwei Männer, die mit einem unbekannten Gegenstand die Doppelglasscheibe eines Einkaufsmarktes in der Poststraße in Velten beschädigten. Laut Aussage des Zeugen hörte dieser fünf laute Schläge und beobachtete anschließend, wie die unbekannten Personen in Richtung Viktoriastraße davon liefen. An der Fensterscheibe entstand ein Sachschaden, dessen Höhe noch unbekannt ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

