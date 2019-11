Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Oranienburg : Auf B96 Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntag (10. November) gegen 00.50 Uhr mit seinem Pkw, an dem ein Anhänger (Fahrzeugtrailer) angebracht war, die B96. Dabei verlor der Mann offenbar aus noch ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Oranienburg-Nord und Germendorf die Kontrolle über sein Gespann und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke rechts und in der weiteren Folge auch mit der linken Leitplanke. Nach dem Zusammenprall war das Gespann nicht mehr fahrbereit, der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, auch weitere Personen wurden nicht verletzt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen der Polizei rund 35.000 Euro.

Hennigsdorf : Räder entwendet

Vom Gelände eines Autohauses in der Veltener Straße in Hennigsdorf entwendeten bislang unbekannte Täter am Wochenende (9./10. November) von zehn Neu- und Gebrauchtwagen deren Räder. Die Fahrzeuge wurden aufgebockt am Montag gegen 8 Uhr von Mitarbeitern festgestellt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden nach ersten Erkenntnissen auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Velten : Wasserpumpe entwendet

Bislang unbekannte Personen verschafften sich in der Zeit von Freitag (8. November) bis Sonntag (10. November) über einen Zaun Zugang zu einem gepachteten Gartengrundstück in der Ernst-Thälmann-Straße in Velten. Dort drangen sie anschließend gewaltsam einen Schuppen auf und entwendeten aus diesem eine Wasserpumpe der Marke Gardena im Wert von rund 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hennigsdorf : 22-jährige Peugeot Fahrerin unter Drogen

In der Hennigsdorfer Forststraße hielten Beamte der Polizei Sonntagnacht gegen 23.55 Uhr eine 22-jährige Peugeot-Fahrerin an und kontrollierten die Frau, die nicht angegurtet war. Während der Kontrolle vernahmen die Beamten einen deutlichen Cannabisgeruch. Auf Anfrage verneinte die Fahrerin den Konsum und verweigerte auch einen Drugwipe-Test. In ihrer Handtasche wurden dann Reste von Betäubungsmitteln festgestellt und durch die Beamten sichergestellt. Im Rahmen der Kontrolle wurde auch bekannt, dass gegen die 22-Jährige zwei Haftbefehle in Zusammenhang mit Verstößen zu Verkehrsdelikten vorlagen. Die Frau wurde schließlich Montagvormittag dem Amtsgericht Oranienburg vorgeführt und in Folge durch den Richter mit einer Geldstrafe entlassen.

Hennigsdorf : Mutiger Zeuge fängt herrenloses Pferd ein

Ein herrenloses, gesatteltes Pferd wurde durch einen mutigen Zeugen am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr Am Hirschwechsel/Ecke Waidmannsweg bei Hennigsdorf festgehalten und versucht, zu beruhigen. Da der Zeuge einen zum Pferd gehörenden Halter, Eigentümer oder Reiter vor Ort nicht feststellen konnte, kontaktierte er eine Bekannte, die eine Pferdepension betreibt, um durch diese bei ihr das Pferd erst einmal unterzustellen. Nahezu zum gleichen Zeitpunkt erschien auf dem Polizeirevier in Hennigsdorf ein Pärchen, welches sich als Eigentümer des Pferdes und dessen Reiterin ausgab. Die Frau, die offenbar unter Schock stand, teilte den Beamten mit, dass sie zuvor in Nähe des Krankenhauses vom Pferd gestürzt sei, dieses durchgegangen und davon gelaufen sei und sie es nun suchen würde und dabei um die Hilfe der Polizei bat. Letztendlich konnte durch das laut Polizei „beherzte Eingreifen des Bürgers das Pferd wohlbehalten an den Eigentümer übergeben werden, der es zum Gestüt zurückführte“. Die unter Schock stehende Reiterin wurde zur weiteren Untersuchung vorsorglich ins Krankenhaus Hennigsdorf gebracht.

Lesen Sie mehr • Mehr Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline