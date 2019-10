Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Glienicke : Reifen zerstochen

In der Zeit von Samstagmittag (12. Oktober) bis Montagmorgen (14. Oktober) wurde an einem LKW Pritsche, welcher in der Niederstraße in Glienicke abgestellt stand, durch bisher unbekannte Personen der rechte Vorderreifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 150 Euro.

Fürstenberg : Batterien und Kraftstoff entwendet

Aus zwei Baustellenfahrzeugen (Bagger), welche auf einem Baustellengelände im Wald in Nähe der Neustrelitzer Straße in Fürstenberg standen, wurden über das Wochenende beide Batterien sowie Kraftstoff durch bisher unbekannte Personen entwendet. Die Diebe verschafften sich durch Durchtrennen des Zaunes Zutritt auf diese Baustelle. Auf welche Höhe sich der Schaden beläuft, ist derzeit unbekannt. Die Polizei untersuchte den Tatort auf Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

B96 / Leegebruch : Mit Reh zusammengestoßen

Ein 55-jähriger Opel Fahrer befuhr Sonntagabend (13. Oktober) gegen 19.50 Uhr die B96 aus Richtung Nassenheide kommend in Fahrtrichtung Berlin. Etwa 500 Meter vor der Ausfahrt Leegebruch wechselte plötzlich ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links. Der Fahrer bremste sein Fahrzeug ab und stieß mit der vorderen linken Seite der Stoßstange mit dem Wild zusammen. Das Wild verendete vor Ort. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert. Am Fahrzeug, welches fahrbereit blieb, entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

A24 / Mühlenbeck : Geschwindigkeitskontrollen

Von Sonntagabend 22.00 Uhr bis Montagmorgen, 05.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Autobahnpolizei Walsleben und der Sonderüberwachungsgruppe der Polizeidirektion Nord die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der Bundesautobahn 10 zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Birkenwerder in Richtung Hamburg. Im dortigen Baustellenbereich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Insgesamt wurden 67 Fahrzeugführer festgestellt, die sich zum Teil erheblich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Unter den 67 festgestellten Ordnungswidrigkeiten befanden sich zehn Lkw und ein Kraftomnibus. 35 Sicherheitsleistungen wurden zudem gegen ausländische Verkehrssünder erhoben. Der schnellste Fahrer fuhr im genannten Bereich mit 124 km/h. Ein Fahrzeugführer pustete vor Ort 0,66 Promille. Bei erstmaligem Verstoß bedeutet dies 500 Euro Bußgeld, einen Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte.

Von MAZonline