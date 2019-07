Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick gibt es nachfolgend:

Hennigsdorf : Geschlagen und getreten

Ein 41-jähriger Mann wurde am Sonntag (14. Juli) gegen 01.10 Uhr in der Hennigsdorfer Fontanestraße offenbar aus einer Personengruppe heraus verletzt. Der alkoholisierte Mann hielt sich zuvor in einem Bistro am Havelplatz auf und soll dann von etwa zehn Personen nach Verlassen des Bistros geschlagen und getreten worden sein. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter konnten nicht mehr in Tatortnähe angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Mühlenbecker Land: Beim Überholen erfasst?

Eine 28-jährige Frau befuhr Sonntagabend (1. Juli) gegen 23 Uhr mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße im Ortsteil Schildow aus Richtung Glienicke kommend. Nach eigenen Angaben wurde sie von einem unbekannten Pkw beim Überholen erfasst, stürzte und verletzte sich dabei. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 1,87 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Kripo ermittelt.

A10/ Oranienburg : Am Lenkrad eingeschlafen?

Der 80-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr am Sonntag (14. Juli) gegen 15 Uhr die A10 aus Richtung Autobahndreieck Havelland kommend in Fahrtrichtung Kreuz Oranienburg. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Leitbaken und der Schutzplanke. Der Mann äußerte anschließend gegenüber den Polizeibeamten, eingeschlafen zu sein. Sein Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wurde nach ersten Schätzungen mit rund 15.000 Euro beziffert.

Hennigsdorf : Versuchter Einbruch

Am Sonntagmorgen (14. Juli) erschien ein 69-jähriger Geschädigter auf dem Polizeirevier in Hennigsdorf und meldete einen versuchten Einbruch in sein Zweifamilienhaus in der Brandenburgischen Straße. Die Tatzeit konnte er auf Samstag (13. Juli) bis zum Sonntagmorgen eingrenzen. An besagtem Morgen stellte er dann fest, dass seine Hauseingangstür mehrere Beschädigungen an den Verriegelungspunkten aufwies. Diese könnten von einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Schraubendreher, stammen. In das Haus gelangten die unbekannten Personen nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Grieben : Reh verendet nach Zusammenstoß

In den Montagmorgenstunden (15. Juli) befuhr ein VW Passat-Fahrer gegen 5.40 Uhr die B167 aus Richtung Grieben in Fahrtrichtung Herzberg. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte, konnte der 31-Jährige trotz einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier verendete noch am Unfallort. Der VW Passat war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Oranienburg : Versuchter Betrug

In den frühen Sonntagabendstunden (14. Juli) erhielt eine 78-jährige Seniorin aus der Oranienburger Lehnitzstraße gegen 17.30 Uhr einen Anruf einer ihr unbekannten Person. Diese gab an, dass die Seniorin soeben 49.000 Euro gewonnen hätte. Um das Geld zu erhalten, müsse sie nur 400 Euro als Transportkosten vorstrecken. Die 78-jährige Dame legte daraufhin auf. Zu einer Überweisung oder Geldübergabe kam es nicht. Die Frau zeigte den Vorfall bei der Polizei an, die Kriminalpolizei ermittelt.

