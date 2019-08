Velten

Am Freitagnachmittag (16. August) erhielt ein 83-Jähriger aus Velten einen Anruf von seinem angeblichen Sohn. In dem Telefonat bat der Anrufer um 120.000 Euro. Der 83-jährige Senior erkannte die Situation, legte auf und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen versuchtem Betrug auf.

Oranienburg : Einbruch in Gartenlaube

In der Zeit vom 11. August bis 16. August brachen bisher unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Oranienburger Saarlandstraße ein. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet, eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen etwa 50 Euro.

Oranienburg : Bei Ladendiebstahl gestellt

Freitagmittag (16. August) versuchte ein 54-Jähriger in der Oranienburger Lehnitzstraße in einem Discounter Waren zu entwenden. Dabei konnte er von Mitarbeitern gestellt werden, welche die Polizei verständigten. Neben einem Hausverbot erwartet den Mann eine Strafanzeige von den Polizeibeamten.

Himmelpfort : Rasentraktor gestohlen

Im Zeitraum vom 10. August bis 17. August entwendeten bisher unbekannte Täter einen Rasentraktor der Marke Viking aus einem Bungalow am Himmelpforter Piansee. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Glienicke : Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit vom 12. August bis 14. August versuchten unbekannte Täter in der Glienicker Straße Am Kindfließ durch Aufhebeln des Kellerfensters in ein Einfamilienhaus einzudringen. Der Versuch missglückte. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 300 Euro.

Löwenberg : Abstand nicht eingehalten

Freitagnachmittag (16. August) befuhren ein Pkw BMW und ein Pkw Mercedes die Granseer Straße in Löwenberg. Als der Pkw BMW verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies der nachfolgende Pkw Mercedes zu spät und fuhr auf den BMW auf. Der 33-jährige Fahrer des BMW wurde dabei leicht verletzt und durch die hinzugerufenen Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw Mercedes war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei etwa 12.000 Euro.

Von MAZonline