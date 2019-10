Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

A111: Unterbodenabdeckung reißt während der Fahrt ab

Ein 39-jähriger VW Passat Fahrer, welcher die A111 zwischen den Anschlussstellen Stolpe und Hennigsdorf befuhr, schädigte infolge eines plötzlich auftretenden Mangels im Fahrbetrieb einen anderen Verkehrsteilnehmer, welcher die A111 in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Beim Pkw VW riss während der Fahrt die Unterbodenabdeckung ab und traf den dahinter fahrenden Pkw Kia, welcher von einem 32-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Trotz der vorhandenen Beschädigungen an der Frontscheibe und im Dachbereich blieb der Pkw fahrbereit.

Gransee : Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein Ackerschlepper mit landwirtschaftlichem Anbaugerät (Mulcher) befuhr Freitagmorgen (18. Oktober) gegen 6.05 Uhr die Landesstraße 222 zwischen Gransee und dem Abzweig nach Wendefeld. Aufgrund der Überbreite des Fahrzeugs (3,20 Meter) hielt der Traktorfahrer bei Gegenverkehr an. Da das landwirtschaftliche Anbaugerät die Beleuchtung des Zugfahrzeuges verdeckte und am Anbau selbst keine Beleuchtung vorhanden war, merkte die dahinterfahrende Pkw-Fahrerin das Abbremsen zu spät und fuhr auf den Traktor auf. Die 63-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste geborgen werden. Bei dem Unfall entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Glienicke / Nordbahn: Audi kollidiert mit Radfahrerin

Ein 54-jähriger Mann aus Oberhavel fuhr am Donnerstag (17. Oktober) gegen 13.45 Uhr mit einem Pkw Audi von einem Parkplatz in der Lindenstraße in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei offenbar die vorfahrtsberechtigte 20-jährige Radfahrerin aus Glienicke/Nordbahn. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, die Radfahrerin wurde dabei am Fuß verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nach ersten Erkenntnisse ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Mühlenbecker Land: Aufgefahren

Donnerstagnachmittag (17. Oktober) gegen 14.40 Uhr befuhren der 44-jährige Fahrer eines Pkw Audi aus dem Mühlenbecker Land und der 19-jährige Fahrer eines Pkw VW aus dem Landkreis Barnim hintereinander die Liebenwalder Straße im Ortsteil Summt in Fahrtrichtung Mühlenbeck. Offenbar aufgrund von Unaufmerksamkeit fuhr hierbei der Audi auf den VW auf. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit und die Mutter des 19-Jährigen übernahm den VW.

Von MAZonline