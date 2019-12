Oberhavel

Hennigsdorf : Fernsehgerät entwendet

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Sonntag (1. Dezember) gewaltsam Zutritt zu einer derzeit als Wohnraum genutzten Lagerhalle in der Veltener Straße in Hennigsdorf und entwendeten daraus ein Fernsehgerät und Schmuck. Ein Kriminaltechniker der Polizei kam zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Zehdenick : Einbruch in Schuppen

Sonntagmorgen (1. Dezember) gegen 8 Uhr stellte ein Grundstückseigentümer im Grünen Weg in Zehdenick fest, dass jemand in der Nacht in seinen Schuppen eingebrochen war und aus diesem drei elektrische Sägen, einen Rasenmäher, einen Rasentrimmer sowie eine Schubkarre entwendet hatte. Den Schaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 3500 Euro beziffert.

Oranienburg : Unfall mit Hirsch

Sonntagabend (1. Dezember) gegen 22.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger VW Fahrer die Flugpionierstraße in Oranienburg, als plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn querte. Trotz Einleitung einer Gefahrenbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern. Der Hirsch wurde schwer verletzt und musste durch einen Schuss aus Dienstwaffe von seinen Leiden erlöst werden. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Golf entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

