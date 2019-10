Oberhavel

Hennigsdorf : Versuchter Einbruch in Fleischerei

Im Zeitraum von Sonntagmittag (29. September) bis Dienstagmorgen (1. Oktober) versuchten bisher unbekannte Personen in die Fleischerei in der Veltener Straße in Hennigsdorf einzubrechen. Am Schloss der Eingangstür wurde manipuliert, ein Eindringen in die Räumlichkeiten der Fleischerei gelang jedoch nach Polizeiinformationen nicht. An der Tür entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Marwitz : Mehrere Bungalows aufgebrochen

Gleich drei Bungalows wurden in der Chausseestraße in Marwitz im Zeitraum von Montagnachmittag (30. September) bis Dienstagmorgen (1. Oktober) durch bisher unbekannte Personen gewaltsam durch Aufhebeln der Türen beziehungsweise einschlagen der Fenster geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen sieht es danach aus, als wenn dort auch jemand genächtigt hätte. Zum Diebesgut liegen gegenwärtig keine Angaben vor jedoch sind einige Spirituosen geöffnet/ ausgetrunken worden. Eine Sachschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Oranienburg : Versuchter Einbruch in den Oranienpark

Bisher unbekannte Personen versuchten der Nacht zum Mittwoch (2. Oktober) im Oranienpark in der Friedensstraße durch Aufhebeln der Eingangstür in einen Baumarkt sowie ein Bekleidungsgeschäft einzudringen, was aber misslang. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Zur Sachschadenshöhe liegen derzeit keine Angaben vor.

Velten : Beim Rückwärtsfahren übersehen

Ein 34-jähriger Lkw- Fahrer befuhr Dienstagmittag (1. Oktober) gegen 13.35 Uhr die Berliner Straße in Velten und wollte nach links in die Hennigsdorfer Straße abbiegen. Er verpasste die Einfahrt und fuhr kurzzeitig rückwärts. Dabei übersah er einen hinter ihm wartenden Pkw Mercedes, es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen, welche weiterhin fahrbereit blieben entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

Oranienburg : Schmuck entwendet

Unbekannte verschafften sich am Dienstag (1. Oktober) tagsüber gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Oranienburger Mendelssohnstraße. Die Räume wurden durchsucht und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde Goldschmuck und ein Mobiltelefon entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro . Kriminaltechniker kamen zum Einsatz.

Birkenwerder : Ausgewichen und verletzt

Ein 76-jähriger Oberhaveler wurde am Dienstag (1. Oktober) gegen 17.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Clara-Zetkin-Straße in Birkenwerder (B96a) verletzt. Er hatte die Kreuzung zur Straße An der Bahn mit einem Skoda passiert und dort versucht, einem Pkw Smart auszuweichen. Dieser von einer 77-jährigen Oberhavelerin gesteuerte Wagen war von links gekommen. Der Skoda kollidierte zudem mit einem Zaun. Der 76-jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

