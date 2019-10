Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Zehdenick : Handtasche aus Pkw entwendet

Dienstagnachmittag (22. Oktober) in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr schlugen bisher unbekannte Personen die Heckscheibe eines Pkw BMW ein, welcher am Waldrand an der B109 zwischen den Ortschaften Neuhof und Kurtschlag stand, und entwendeten daraus eine Handtasche. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Hennigsdorf : Seat Ibiza entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Montag, 21.Oktober 18.30 Uhr, bis zum Dienstag, 22.Oktober 20 Uhr, einen auf einem Parkplatz in der Spandauer Landstraße im Ortsteil Nieder Neuendorf abgestellten blauen Pkw Seat Ibiza. An dem Wagen war das Kennzeichen OHV- DN 242 angebracht. Nach dem Fahrzeug im Wert von etwa 12.000 Euro wurde die Fahndung eingeleitet.

Glienicke : Falscher Polizist ruft an

Eine 86-jährige Frau aus Glienicke/Nordbahn erhielt am Montagabend (21. Oktober) einen Anruf mit unbekannter Nummer auf ihrem Festnetztelefon. Der Anrufer stellte sich als Polizist vor und erzählte der Frau von einer Einbrecherbande, welche momentan in ihrer Wohngegend unterwegs sei. Es soll sich um vier Personen handeln. Zwei davon habe die Polizei schon festnehmen können. Auf einer bei den angeblichen Einbrechern aufgefundenen Liste seien der Name und die Anschrift der 86-Jährigen sowie ihre allgemeinen Lebensumstände notiert, sodass der Anrufer fragte, ob die Geschädigte auch Gold zu Hause hätte. Nachdem die Frau dies verneint hatte, wurde das Gespräch beendet.

Von MAZonline