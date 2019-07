Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel vom 25. Juli 2019 gibt es nachfolgend im Überblick:

Oranienburg : Ins Krankenhaus gebracht

Die Sachsenhausener Straße fuhr am Donnerstagmorgen (25. Juli) um 9.20 Uhr ein 91-jähriger Radfahrer auf dem Fahrradschutzstreifen entlang. Als er nach links in die Adolf-Mertens-Straße abbiegen wollte, signalisierte er seine Absicht dazu offenbar zu spät. Da sich der Senior zudem laut Polizei nicht davon überzeugt hatte, dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen war, wurde er von einem Kleintransporter erfasst und kam dadurch zu Fall. Dabei verletzte er sich am Kopf und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf rund 100 Euro beziffert.

Oranienburg : Gewässer verunreinigt

Am Mittwochmorgen (25. Juli) gegen 9.35 Uhr kam es in Oranienburg zu einer Gewässerverunreinigung auf der Havel-Oder-Wasserstraße im Bereich der Schleuse Lehnitz. Aus einem Motor der Marke Yamaha eines Segelbootes aus Berlin tropfte Öl ins Wasser. Um eine weitere Verunreinigung zu verhindern, wurde der Motor hochgeklappt. Nach einem Schleusenvorgang wurde das Boot am Sportbootliegeplatz festgemacht. Der Bootsführer beauftragte eine Werkstatt den Schaden am Motor zu beheben.

Teschendorf : Unfall mit Wildschwein

In der Nacht zu Donnerstag befuhr ein 53-jähriger VW-Fahrer gegen 0.30 Uhr die B96 zwischen Teschendorf und Löwenberg in Fahrtrichtung Gransee, als plötzlich in Höhe des Abzweiges Grüneberg ein Wildschwein über die Fahrbahn lief. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Tier. Dabei entstand ein Sachschaden am PKW von rund 5.000 Euro, der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde durch den Besitzer von der Unfallstelle geborgen. Das Schwarzwild flüchtete unterdessen.

