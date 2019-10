Oberhavel

Nieder Neuendorf : Versuchter Einbruch in ein Friseurgeschäft

Über das Wochenende versuchten bisher unbekannte Personen durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Friseurgeschäftes in der Dorfstraße einzudringen, was aber misslang. Am Fenster konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 500 Euro.

Oranienburg : Betrunkener Radfahrer

Während der Streifentätigkeit wurde an der Havelpromenade in Höhe des Bollwerkes Montagmittag gegen 13.50 Uhr ein 59- jähriger Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe durchführen. Im Anschluss wurde der Radfahrer aus der Maßnahme entlassen und die Weiterfahrt mit dem Rad untersagt.

