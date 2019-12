Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel:

Schildow : Pkw Peugeot entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in der vergangenen Nacht in der Margaretenstraße einen roten Peugeot 2008 mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-NF 501. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 18.000 Euro. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Schönfließ : Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 62-jähriger Oberhaveler befuhr am Dienstagmorgen gegen 4.35 Uhr die Bundesstraße 96a nach Hohen Neuendorf. Offenbar auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Fahrbahnglätte kam der PKW Renault von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der 62-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 10.000 Euro angegeben.

Oranienburg : Bungalow aufgebrochen

Im Zeitraum von Sonnabend (22. November) bis Montag (2. Dezember) brachen bisher unbekannte Personen gewaltsam durch Aufhebeln der Eingangstür in einen Bungalow in der Mainzer Straße ein. Eine am Bungalow angebrachte Alarmanlage wurde ebenfalls manipuliert, in dem die Kabel durchtrennt wurden. Nach erstem Überblick wurden Bekleidungsstücke entwendet. Der Schaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert.

Velten : Auflieger angegriffen

Unbekannte Täter versuchten über das Wochenende einen am Heidering abgestellten kompletten Auflieger zu entwenden. Hierzu ließen sie den Auflieger komplett herunter und versuchten diesen auf einen Anhänger zu schieben. Des Weiterem wurde versucht, mittels elektronischer Codeeingabe in den Auflieger zu kommen, was jedoch nicht gelang. Letztendlich wurde dann das hintere Kennzeichen PI-IX 2210 des Aufliegers entwendet. Die Polizei stellte das Kennzeichen in Fahndung und nahm die Ermittlungen auf.

Hennigsdorf : Kupferkabel entwendet

Auf einer Baustelle in der Eduard-Maurer-Straße durchtrennten über das Wochenende bisher unbekannte Personen eine etwa 60 Meter lange Kupferkabelverbindung zwischen zwei Stromkästen und entwendeten die Kabel. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 1000 Euro.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline