Oranienburg

In einem Café im Oranienburger Schlosshafen haben Mitarbeiter am Dienstagmorgen einen Einbruch festgestellt und die Polizei informiert. Unbekannte hatten sich in der Nacht zuvor Zutritt zu dem Gelände verschafft und aus einem Tresen des Cafés Getränke entwendet. Die Schadenshöhe soll rund 150 Euro betragen.

Velten : Versuchter Einbruch in Ofenmuseum

Über das Wochenende haben unbekannte Personen versucht, in das Ofen- und Keramikmuseum in der Wilhelmstraße einzubrechen, was jedoch misslang. An einer rückwärtigen Tür wurden frische Hebelspuren festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Oberhavel : Audi seitlich mit Sattelzugmaschine kollidiert

Ein von der Bundesstraße 96 kommender 65-jähriger Audi-Fahrer hatte am Dienstagnachmittag gegen 14.25 Uhr die Absicht, mit seinem Wagen im Autobahnkreuz Oranienburg auf die Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Hamburg aufzufahren. Dabei missachtete er das Vorfahrtszeichen und kollidierte seitlich mit einer Sattelzugmaschine. An beiden fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Oranienburg : Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr in der Oranienburger Havelstraße einen Radfahrer. Es stellte sich heraus, dass der 60-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe durchführen, fertigten eine Anzeige und stellten das Fahrrad vor Ort sicher.

Von MAZonline