Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Hennigsdorf : Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bisher unbekannte Personen versuchten am Donnerstag, 31. Oktober in der Zeit von 11 bis 13 Uhr durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Eichenhain in Hennigsdorf einzubrechen. Die Terrassentür hielt deEinbruchsversuch stand. Trotzdem entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Birkenwerder : Vorfahrt genommen

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr auf der Clara-Zetkin-Straße Höhe Hausnummer 22 nahm am Sonntagmittag, 3. November gegen 13.15 Uhr ein 32-jähriger Audi Fahrer einem aus Richtung Bergfelde kommenden Opel Corsa Fahrer die Vorfahrt. Es kam trotz Hupen und Bremseinleitung zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden PKW, welche fahrbereit blieben, entstand ein Schaden nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Liebenwalde : Boot angegriffen

Unbekannte drangen von Sonnabend zu Sonntag (2. November) in der Berliner Straße in Liebenwalde in ein Kajütboot ein und entwendeten aus diesem mehrere Angeln. Die Täter hebelten die Kajütentür gewaltsam auf und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 600 Euro. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte Spuren.

Von MAZonline