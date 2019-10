Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Staffelde : Nissan Almera aufgebrochen

Durch unbekannte Personen wurde am Donnerstag (3. Oktober) in der Zeit von 1:30 bis 21:50 Uhr an einem auf dem Parkplatz an der L170/ A24 stehenden PKW Nissan Almera die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte wurde das Handschuhfach geöffnet, aber nach erstem Überblick nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 500 Euro.

Hennigsdorf : Betrunkene Pkw-Fahrerin

Am Donnerstagabend (3. Oktober) gegen 18:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Philipp-Pforr-Straße in Hennigsdorf eine 41-jährige Renault Clio Fahrerin. Dabei stellte sich heraus, dass diese das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe durchführen und stellten den Führerschein sicher.

Bernöwe : Unfall mit Wildschwein

Ein 23-jähriger Audi Fahrer befuhr Donnerstagabend gegen 22.35 Uhr die Straße aus Bernöwe kommend in Richtung Schmachtenhagen, als plötzlich von links nach rechts ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern. Das Wildschwein wurde dabei verletzt und musste mit zwei Schüssen aus der Dienstwaffe erlöst werden. Am Fahrzeug, welches weiter fahrbereit blieb, entstand im Frontbereich ein Schaden von etwa 500 Euro.

Hennigsdorf : Falscher Verwandter

Eine 80-jährige Hennigsdorferin erhielt am Mittwoch (2. Oktober) gegen 10.45 Uhr einen Anruf von einer ihr unbekannten Frau, die vorgab eine Verwandte zu sein. Sie säße gerade in einer Versteigerung zu einer Immobilie und benötige dringend 37.000 Euro. Ein Termin zur Geldübergabe wurde vereinbart. Inzwischen hatte sich die Seniorin jedoch bei der Polizei gemeldet und den Betrugsversuch angezeigt Die vermeintliche Verwandte kam nicht vorbei.

Zehdenick : Falscher Beamter

Als Polizeibeamter gab sich am Dienstag (02. Oktober) gegen 11.30 Uhr ein unbekannter Mann aus, der eine 77-jährige Zehdenickerin angerufen hatte. Er gab an, dass es Einbrüche in der Umgebung gegeben hätte und versuchte von der Seniorin persönliche Daten zu erlangen. Zudem wollte der vermeintliche Beamte wissen, ob die Frau Wertgegenstände oder Bargeld im Hause hatte. Die Frau erkannte die Masche und beendete das Telefonat. Ein Schaden entstand ihr zunächst nicht.

Von MAZonline