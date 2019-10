Oberhavel

Zehdenick : Betrunkener verursacht Unfall

Offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung kam der 29-jährige Fahrer eines Opel Movano am Sonnabend gegen 2 Uhr von der Fahrbahn zwischen den Ortslagen Burgwall und Neuhof ab und touchierte dabei einen Baum. Nach medizinischer Behandlung war der Unfallfahrer wieder ansprechbar, konnte jedoch keine Angaben zum Unfallhergang machen. Sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, der Mann wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Ein Alkoholtest des 29-Jährigen ergab einen Wert von 1,52 Promille. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

Liebenwalde : Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Ein 30-jähriger Transporter-Fahrer verursachte einen Unfall mit zwei Verletzten, als er die Nassenheider Chaussee in Liebenwalde in Richtung Hamburger Chaussee befuhr und an der Hamburger Kreuzung beabsichtigte, nach links abzubiegen. Dabei übersah der 30-Jährige einen von links, aus Richtung Liebenberg, kommenden 45- jährigen Mazda-Fahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in das Krankenhaus Oranienburg gebracht, die weiteren Insassen aus den Fahrzeugen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

