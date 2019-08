Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus dem Landkreis Oberhavel finden Sie nachfolgend als Überblick.

Vehlefanz : Unfall beim Rückwärtsfahren

Um einen von der Vehlefanzer Lindenallee in den Burgwall abbiegenden Lkw das Abbiegen zu erleichtern, stieß am Montagnachmittag (19. August) gegen 17 Uhr ein Audi-Fahrer, welcher an der Einmündung Lindenallee stand mit einem hinter ihm ebenfalls verkehrsbedingt haltenden Pkw Nissan zusammen. Es entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden, der sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 500 Euro beläuft.

A 10 / Birkenwerder : Container aufgebrochen

Bauarbeiter meldeten am Dienstag (20. August) gegen 8.00 Uhr, dass auf einem Baustellengelände zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und dem Kreuz Oranienburg insgesamt fünf Baucontainer aufgebrochen wurden. Auch ein Transporter und zwei größere Kraftstoffbehälter wurden beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Bauwerkzeuge und Dieselkraftstoff entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz.

Auch auf einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Fehrbellin wurden aus einem abgestellten Bagger etwa 150 Liter Diesel entwendet. Von einem Tieflader fehlten fünf Spannketten. Zwei Schippen und ein Vorschlaghammer wurden offenbar auch entwendet. Insgesamt beläuft sich der Schaden nach ersten Erkenntnissen auf etwa 1000 Euro.

Hennigsdorf : Kollison mit drei Fahrzeugen

Ein 33-jähriger Berliner befuhr am Dienstag (20. August) gegen 6.30 Uhr die Spandauer Allee in Hennigsdorf in Richtung Berlin und kam dabei kurz vor der Brücke über den Havelkanal mit einem Pkw Fiat nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Wagen mit einem Pkw VW, der von einer 58-jährigen Berlinerin gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß drehte sich der VW und kollidierte mit einem Pkw Mercedes, der sich hinter der Frau befand. Der Fahrer des Fiat und der 46-jährige Berliner, der den Mercedes gefahren hatte, wurden durch den Verkehrsunfall verletzt. Alle beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Fahrbahn musste für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Fürstenberg / Havel : Radfahrerin verletzt

Eine 60-jährige Radfahrerin aus dem Landkreis Barnim wurde am Montag (19. August) gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Fürstenberg in der Straße unter den Linden (B 96) verletzt. Eine 56-jährige Oberhavelerin war mit einem Pkw Renault nach rechts abgebogen und hatte die Radlerin offenbar übersehen. Die 60-Jährige wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme wurde die Bundestraße kurzzeitig voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen geringer Sachschaden in Höhe von etwa 80 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline