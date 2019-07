Kremmen

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd ereignete sich am Montagmorgen (22. Juli) im Bereich der A111 sowie anschließend über die A10 bis auf die A24. Zunächst hatten Beamte der Polizei Berlin am Morgen einen Pkw auf der A111 einer Verkehrskontrolle unterziehen wollen. Dessen Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen der Beamten und warf zudem während seiner Flucht offenbar mehrere Pakete aus dem Fenster. Zudem bemerkten die Beamten einen schusswaffenähnlichen Gegenstand in der Hand des Mann.

Polizeibeamte der Polizeidirektion Nord wurden zu dem Einsatz der Berliner Kollegen hinzugezogen. In dessen Folge kam es auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Fehrbellin in Fahrtrichtung Hamburg schließlich zu einem Verkehrsunfall, als der flüchtige Fahrer auf einen vor ihm fahrenden Streifenwagen der Autobahnpolizei auffuhr und beide Fahrzeuge neben der Fahrbahn zum Stillstand kamen.

Nutzung einer Waffe durch Einsatz von Reizgas unterbunden

Als die Beamten sich zu dem Wagen begaben, sahen sie, wie der Mann auf der Beifahrerseite nach einer Waffe griff. Durch den Einsatz von Reizgas und einfacher körperlicher Gewalt konnte die Polizei die Anwendung der Waffe durch den Mann unterbinden. Er wurde vorläufig festgenommen, wobei er Widerstand leistete. Aufgrund seiner bei der Kollision erlittenen Verletzungen wurde er schließlich unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Polizeibeamter der Polizeidirektion Nord wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt, auch er musste zunächst in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht werden.

Die Schusswaffe des geflüchteten Mannes samt Munition wurde sichergestellt. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die A24 musste in Folge des Einsatzes und des Unfalls in Fahrtrichtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt werden. Mit einer umfangreichen Suchaktion durchkämmten Beamte zudem die entsprechenden Bereiche nach den Paketen, derer sich der Mann zuvor während der Fahrt entledigt hatte.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin dauern an.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline