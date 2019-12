Hohen Neuendorf

Ein Berliner Polizeibeamter regelte am 26. November im Rahmen der Sternfahrt der Landwirte nach Berlin am Kreisverkehr Berliner Straße / Marienetta-Jankowski-Platz den Verkehr. Dabei stoppte er einen Pkw Golf mit Oberhaveler Kennzeichen. Der Mann am Steuer folgte den Zeichen des Beamten jedoch nicht und es kam zu einer kurzen Diskussion am geöffneten Seitenfenster des Pkw. Der Beamte hatte in den Wagen hinein gegriffen als der Fahrer seine Fahrt fortsetze. Dadurch wurde der Beamte weniger Meter mitgerissen und verletzt. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort und konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Ein bislang unbekannter Mann soll die Situation auf Video aufgenommen haben. Hinweise butte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301 – 8510.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline