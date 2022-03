Potsdam

Die Zahlen steigen in Potsdam am Mittwoch weiter an. Die gemeldeten Neuinfektionen erreichen in diesem Monat einen neuen Höhepunkt.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Gemeldete Neuinfektionen: 733 (Vortag: 667). Das ist der höchste Wert an Neuinfektionen in diesem Monat – und der dritthöchste je gemeldete Wert.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1578,7 (Vortag: 1533,1). Der Inzidenz-Wert in Potsdam steigt weiter deutlich an.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Dienstagmorgen bei 5,81 Die Warnampel steht damit seiner Woche wieder auf Gelb. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 12,8 Prozent – die Ampel steht auch hier auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Am Montagmorgen wurden in den Potsdamer Krankenhäusern insgesamt 59 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon drei Personen auf der Intensivstation. Aktuelle Zahlen hat die Stadtverwaltung gestern nicht veröffentlicht. → LESETIPP: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Corona-News für Potsdam

► Debatte im Landtag: Auf Antrag der AfD-Fraktion debattiert der Landtag anschließend über die Corona-Maßnahmen in den Schulen. Die AfD fordert das sofortige Ende der Masken- und Testpflicht. Nach dem Willen der Landesregierung sollen die Maskenpflicht aber zunächst bis Anfang April beibehalten werden. Die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler könnte noch bis nach den Osterferien gelten.

► Potsdam gegen den Trend: Während in der brandenburgischen Landeshauptstadt die Corona-Pandemie gerade wieder an Fahrt aufzunehmen scheint, sinkt die Corona-Inzidenz auf das ganze Land Brandenburg gesehen und lag am Mittwoch bei 1496,8, bundesweit bei rund 1734.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen

