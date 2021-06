Prieros

Fünf kleinere Brände am Samstagabend am Waldrand der Landstraße 39 zwischen Prieros und Kolberg hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. In der Nähe des Brandortes konnte ein Tatverdächtiger (23) vorläufig festgenommen werden. Das Feuer hatte insgesamt rund 650 Quadratmeter Wald erfasst.

Von MAZonline