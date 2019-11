Eine Alkoholvergiftung war der Grund für den Tod eines 51 Jahre alten Mannes in einer Ausnüchterungszelle der Polizei in Luckenwalde. Das teilte die Staatsanwaltschaft Potsdam am Dienstag mit. Passanten hatten die Beamten am Tag zuvor auf den stark betrunkenen Mann vor einem Einkaufsmarkt aufmerksam gemacht.