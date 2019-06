Zwei Jugendgruppen sorgten am Mittwochabend in Oranienburg für einen erheblichen Polizeieinsatz, als sie miteinander in Streit gerieten und es zu Handgreiflichkeiten kam. In die Ermittlungen klinkte sich inzwischen auch die Staatsanwaltschaft ein – es besteht der Verdacht auf Landfriedensbruch.