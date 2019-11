Entsetzen herrschte am Sonntagmittag bei der Wassersportgruppe Orania e.V. in Oranienburg. Unbekannte hatten offensichtlich einen Baum gefällt, so dass dieser auf ein trocken liegendes Boot stürzte und es beschädigte. Die Wasserschutzpolizei konnte den Tatverdächtigen schließlich ermitteln.