Oberhavel

Der Blitzer der Polizei Oberhavel steht am Sonnabend und am Sonntag jeweils auf der A 10, am Sonnabend im Baustellenbereich zwischen dem Kreuz Oranienburg und dem Dreieck Pankow, am Sonntag zwischen dem Dreieck Pankow und dem Kreuz Oranienburg.

Von MAZonline