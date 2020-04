Teltow

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Teltow einen Fahrradfahrer festgenommen, der die Beamten angegriffen und beleidigt hatte. Der 33-Jährige hatte während der Fahrt telefoniert. Die Beamten stoppten ihn deshalb an der Ecke Alte Potsdamer Straße / Katzbachstraße und verlangten seinen Ausweis. Der Mann weigerte sich, schubste die Beamten und beleidigte sie. Nach einem anschließenden Gerangel wurde er von den Beamten fixiert und abgeführt. Es wurde Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, wegen Beleidigung und Sachbeschädigung erstattet.

Von MAZonline