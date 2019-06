Birkenwerder

Rettungskräfte wurden am Donnerstagmorgen gegen 6.10 Uhr in die Humboldtallee in Birkenwerder gerufen. Ein 54-jähriger Mann lag dort äußerlich unverletzt auf dem Rad- und Gehweg und musste reanimiert werden. Er hatte ein Fahrrad dabei. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch später verstarb. Am Fahrrad waren keine Beschädigungen zu erkennen.

Von MAZonline